Москва, 5 июня, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Для москвичей май 2017 года стал самым холодным в 21 веке. Средняя температура последнего летнего месяца была ниже нормы на 2,2 градуса Цельсия, сообщает Гидрометцентр.

Цитата из к/ф «Сияние». реж Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания Замерз

По данным синоптиков, в Москве температура воздуха в мае в среднем составляла 10,9 градусов выше нуля. За месяц выпало 84 мм осадков, что на 64% превышает месячную норму. В целом весна в столице была немного теплее нормы за счет высоких температур в марте.

Напомним, 2 июня в центре Москвы выпал мокрый снег, а температура воздуха не поднималась выше восьми градусов тепла. Синоптики отметили, что такая погода крайне нехарактерна для начала лета, в целом же в Московском регионе она отстает от календарных значений примерно на месяц.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на Москву и Подмосковье обрушился мощный ураган с ливнем и грозой. Жертвами разгула стихии стали 15 человек, около 200 человек получили травмы. Из-за урагана падали деревья, были повреждены автомобили, наблюдались сбои в работе городского транспорта.