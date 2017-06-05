Путин считает, что 17 лет руководства РФ не отразилось на его личности
Санкт-Петербург, 5 июня, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью телеканалу NBC выразил надежду, что 17 лет руководства страной не сильно повлияли на его личность. Стенограмма интервью обнародована на сайте Кремля.
«Надеюсь, что нет», — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистки США.
При этом Путин отметил, что чувствует прямую связь с Россией и ее историей, в которой было много трагических событий.
«Мы вчера разговаривали с премьер-министром Индии, он посещал Пискаревское мемориальное кладбище, где похоронено примерно 400 тыс. ленинградцев, как правило, мирных жителей, которые погибли во время Второй мировой войны в блокаде, — говорит президент. — Они умерли от голода».
По словам главы государства, в одной из могил похоронен его старший брат, которого он никогда не видел.
«Я никогда не забуду об этом, так же как и то, в каком состоянии была наша страна в начале 90-х годов», — сказал Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистка NBC Мегин Келли заявила о «боевом настрое» президента РФ Владимира Путина, прибывшего на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
«Это президент, который нравится россиянам», — отметила сотрудница СМИ.