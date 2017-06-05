Санкт-Петербург, 5 июня, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью телеканалу NBC выразил надежду, что 17 лет руководства страной не сильно повлияли на его личность. Стенограмма интервью обнародована на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Надеюсь, что нет», — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистки США.

При этом Путин отметил, что чувствует прямую связь с Россией и ее историей, в которой было много трагических событий.

«Мы вчера разговаривали с премьер-министром Индии, он посещал Пискаревское мемориальное кладбище, где похоронено примерно 400 тыс. ленинградцев, как правило, мирных жителей, которые погибли во время Второй мировой войны в блокаде, — говорит президент. — Они умерли от голода».

По словам главы государства, в одной из могил похоронен его старший брат, которого он никогда не видел.

«Я никогда не забуду об этом, так же как и то, в каком состоянии была наша страна в начале 90-х годов», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистка NBC Мегин Келли заявила о «боевом настрое» президента РФ Владимира Путина, прибывшего на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

«Это президент, который нравится россиянам», — отметила сотрудница СМИ.