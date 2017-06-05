Москва, 5 июня, 2017, 08:19 — ИА Регнум. На торгах в Европе 2 июня стоимость Brent снижалась до $48,93 за баррель. Трейдеры стали продавать нефтяные фьючерсы в четверг (1 июня) после решения президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату, заявил ИА REGNUM корреспонденту аналитик Альпари Владислав Антонов.

Vladtime.ru Нефть

Трамп аргументировал своё решение тем, что его выполнение приведёт к потере Штатами 2,7 млн рабочих мест к 2025 году. Участники рынка считают, что решение Трампа в США приведет к более активному бурению нефтяных скважин, что вызовет переизбыток сырья на рынке.

Последний отчет Baker Hughes показал, что общее число буровых установок увеличилось на 8 единиц до 916 штук. Число буровых на нефть выросло на 11 единиц до 733 штук. Рост числа буровых продолжается 20 недель подряд.

Падение цен на нефть остановилось на американской сессии после выхода отчета Non-Farm payrolls и ослабления доллара США на рынке форекс. К закрытию торгов в Европе баррель Brent подорожал на 2,88%, до $50,34. Статистика оказалась хуже ожиданий. В мае Штаты создали 138 тыс. новых рабочих мест при прогнозе 185 тыс. Показатели за апрель и март были пересмотрены в сторону уменьшения на 66 тыс.

Сегодня, 5 июня, за баррель Brent дают $50,15. Несмотря на имеющиеся негативные факторы для нефтяного рынка, покупатели её выкупают при снижении цен на нефть. После пятничного отскока от $48,93 сформировался бычий сигнал. Если он сработает, баррель Brent подорожает до $53,50 к 14 июня. На сегодня цель по Brent $50,80 за баррель.

Напомним, 2 июня торги по нефти завершились снижением. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 1,34%, до $49,95 за баррель, WTI вырос на 1,07%, до $47,87 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2017 года на СПбМТСБ снизилась на 2,10%, до $46,55 за баррель.

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