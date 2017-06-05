Москва, 5 июня, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Популярный мессенджер Telegram оказался частично заблокирован. Об этом сообщили российские пользователи сервиса, передает НТВ.

Huezohuezo1990 Telegram

Временная недоступность мессенджера связана с системой блокировок Роскомнадзора. Как сообщается, владелец одного из доменов, которые оказались заблокированными, внес IP-адреса мессенджера и еще нескольких ресурсов в список доменных имен.

Система блокировок надзорного ведомства работает таким образом, что владелец запрещенного домена может нарушить работу других сайтов. Так владелец запрещенного домена dymoff. space внес в список доменных имен адреса Telegram, «Одноклассников», «Фейсбука» и других.

При этом доступ был ограничен только у части пользователей.

Отмечается, что злоумышленники могут вносить IP-адреса любых сайтов к заблокированным доменам. В результате этого провайдеры будут блокировать все ресурсы с такими IP-адресами.