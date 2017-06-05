Москва, 5 июня, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Более 350 тысяч выпускников будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию в России. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

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«5 июня 2017 г. пройдет самый популярный среди выпускников Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по выбору — обществознание», — говорится в сообщении.

Тестирование, которое состоит из двух частей, начнется в 10:00 мск. На выполнение отводится 4 часа. Для получения условной тройки необходимо набрать 42 балла.

Отмечается, что результаты ЕГЭ по обществознанию не влияют на получение аттестата, однако положительные результаты нужны тем, кто планирует продолжить обучение в высших учебных заведениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июня в школах России проходил ЕГЭ по математике профильного уровня.

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