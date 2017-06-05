Вашингтон, 5 июня, 2017, 07:45 — ИА Регнум. 30 мая: «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» в первом матче финальной серии

Hhl.com Противостояние «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пигвинз»

На восьмой минуте матча «Нэшвилл» контролировал шайбу в зоне соперника, а Пи Кей Суббан нанес мощный бросок в сторону ворот «Пингвинз», который оказался успешным, и шайба — в воротах. Однако судьи не засчитали этот гол, так как при приеме шайбы игрок «Нэшвилла» залез в офсайд. Как говориться — «не забиваешь ты — забивают тебе», и через некоторое время Евгений Малкин заколотил шайбу в ворота «Предаторз», тем самым открыв счет в матче.

Не остановившись на этом, «Пингвинз» отгрузил ещё две шайбы в ворота ПеккаРинне (Нэшвилл), отличились — Конор Шири с передачи Криса Куница, и Ник Бонино.

Во втором периоде «Нэшвиллу» удалось сдержать активный прессинг со стороны «Питтсбурга», и, получив преимущество в виде большинства, отыграл одну шайбу. Воодушевлённый «Нэшвилл» с первых минут последнего периода ринулся в атаку, и уже к середине периода счет стал равным — 3:3.

Собравшись, «Питтсбург» смог забить дважды «Нэшвиллу» в самой концовке матча, вымученный игрой «Нэшвилл» уже не смог противостоять.

По итогам матча «Питтсбург» выиграл — 5:3, добыв первую победу в серии.

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Первый период был равным, и закончился с соответственным счётом — 1:1. Второй период не отметился результативными моментами с обеих сторон, счёт по-прежнему равный — 1:1.

Первые три минуты последнего периода для «Нэшвилла» можно было сравнить с избиением. За эти три минуты шайба трижды побывала в воротах «Предаторз», со стороны «Питтсбурга» отличились — Евгений Малкин, Скотт Уилсон и Джейк Гюнцель. После этого «Нэшвилл» никак не смог ответить «Пингвинз». Разгромив «Предаторз», «Питтсбург» одержал вторую победу к ряду.

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Илья Брызгалов в интервью НХЛ о вратаре «Предаторз» Пекка Ринне:

— Не уверен, что у меня есть моральное право критиковать Пекку за его игру в двух первых матчах, — приводит слова Брызгалова официальный сайт НХЛ. — Он довел свою команду до финала Кубка Стэнли. Да и ничего для них еще не закончено: они живы, и 0−2 в серии накануне домашних матчей — это еще не катастрофа. Что-то в его игре я бы, наверное, изменил, но он и сам наверняка просматривал пропущенные голы и проработал с тренерами, что именно нужно подкорректировать. Изменения, если и нужны, то совсем незначительные.

Также Брызгалов принял участие в забавной акции, проведённая около стадиона «Нэшвилла». Где можно было разбить битой машину с инициалами «Питтсбурга», что Брызгалов сделал.

Счёт в матче открыл нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнцель, подхватив после отскока шайбу, он пробросил её вратарю между ног. На такой хорошей ноте закончился первый период для «Питтсбурга».

Воспользовавшись большинством, полученное на пятой минуте периода, Роман Йози направил шайбу в угол ворот «Пингвинз», счёт — 1:1. Спустя полминуты «Нэшвилл» уже повел в счете, благодаря Фредерику Годро.

На этом голы во втором периоде не закончились, и Джеймс Нил создал разницу в счёте в два гола в пользу «Нэшвилла».

Третий период также удивлял игрой «Нэшвилла» на домашней арене. «Нэшвилл» забил дважды в третьем периоде и выиграл, показывая всем, что они ещё живы и готовы бороться за Кубок Стэнли.