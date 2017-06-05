Екатеринбург, 5 июня, 2017, 07:48 — ИА Регнум. «Предыдущая «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012−2017 годы», на которую ориентируются инициаторы нового документа, оказалась насквозь ювенальная. Так, например, в этой стратегии говорилось, что у нас «недопустимо широко распространены жестокое обращение с детьми, включая физическое, эмоциональное, сексуальное насилие в отношении детей, пренебрежение их основными потребностями». Естественно, никаких подтверждений этому не приводилось, да и не могло приводиться, ведь таких критериев, как «эмоциональное насилие» или «пренебрежение основными потребностями детей», вообще не существовало. Но главное результат. Ведь именно во время действия этой стратегии число детей в России, отобранных из семей, достигло 300 тысяч, и это цифры только за 2015 год», — сообщил активист всероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) в Первоуральске Иван Черемных.

Пресс-служба РВС города Кургана Антиювенальный пикет в Кургане

Надо отметить, что в минувшее воскресенье, 4 июня, представители РВС в Первоуральске провели сразу пять одиночных пикетов в разное время в разных местах города.

«Я не хочу, чтобы ювенальная система в России внедрялась тихой сапой. Пусть те, кто её продвигают, откроются, покажут свое лицо во время общественного обсуждения, а наш народ полюбуется и запомнит их лица. Мы как представители гражданского общества имеем право принять участие в инициативном обсуждении этого плана, так как он будет касаться каждой семьи в России», — заявил корреспонденту ИА REGNUM один из пикетчиков.

Также в минувшие выходные аналогичный, но уже массовый пикет состоялся в Екатеринбурге возле здания Главпочтамта по проспекту Ленина, 39. Несколько активистов РВС из Екатеринбурга разъясняли жителям города о намерении властей принять программму «Десятилетие детства» на 2018—2027 годы, а также о том, насколько важно провести её публичное обсуждение. В ходе пикета, который прошёл в субботу, 3 июня, активисты также раздавали горожанам информационные печатные материалы.

«Люди с удивлением узнавали, что столь важный документ хотят принять кулуарно, без огласки и обсуждения. Информация, которую мы доносили, интересовала и молодых людей, и пожилых жителей Екатеринбурга. Я убеждён, что этот интерес горожан связан с тем, что тема семейной политики является актуальной для каждого неравнодушного гражданина, и «выключать» гражданское общество из процесса обсуждения — очень неадекватное решение. Именно потому мы настаиваем на публичном обсуждении программы «Десятилетие детства» на 2018—2027 годы», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM участник пикета в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге аналогичные пикеты проходили ежедневно с 29 мая по 3 июня. Протестующие выходили с соответствующими плакатами к зданию мэрии города, а также регионального правительства и Законодательного собрания Свердловской области. Такие же одиночные протестные пикеты были проведены в течение рабочей недели в Первоуральске и Нижнем Тагиле, а также в нескольких других городах Уральского федерального округа — Челябинске, Тюмени и Кургане. При этом в Кургане 3 июня также прошёл и массовый пикет, на котором общественники информировали горожан о предстоящих планах правительства.

Отметим, что данная протестная акция является всероссийской, и аналогичные пикеты прошли в прошедшие выходные, 3 и 4 июня, во многих городах России.

Напомним, что 30 мая 2017 года заместитель председателя по конституционному законодательству комиссии Совета Федерации Елена Мизулина в ходе пресс-конференции представила доклад «Ювенальная юстиция: современный вызов России и миру». В докладе были проанализированы факты нарушений при изъятии детей, предоставленные родительскими организациями, а также официальная статистика. По словам сенатора, система ювенальной юстиции в России уже создана и внедрена во все сферы жизни общества, и количество отобранных детей в 2015 году достигло свыше 300 тысяч.