Москва, 5 июня, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Первые вопросы, которые граждане России хотят задать президенту страны Владимиру Путину, появились на сайте проекта «Прямая линия». Так, в первую очередь жители государства интересуются проблемами жилья и коммунального обслуживания, а также возможностью проведения реновации жилья в регионах.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Существенная часть обращений к российскому лидеру также касается экономической ситуации в стране, к примеру, спрашивают о зарплатах, пенсиях, пособиях. Кроме того, Путину задают вопросы о развитии внутреннего туризма, ценообразовании железнодорожных и авиаперевозок.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — ежегодная телепередача, в ходе которой президент отвечает на вопросы граждан России. В 2008—2011 годах, когда Путин являлся председателем правительства РФ, программа носила название «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение».

В 2017 г. «Прямая линия» пройдет 15 июня в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1» и «Россия 24», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

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