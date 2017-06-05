Лусака, 5 июня, 2017, 07:35 — ИА Регнум. 31 гражданин Китая задержан в Замбии за незаконную добычу полезных ископаемых, сообщает 5 июня Reuters.

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В дипломатическом ведомстве КНР заявили, что спецслужбы Замбии не предоставили никаких серьезных преступлений китайских граждан.

Генеральный директор по делам Африки министерства иностранных дел Китая Лин Сонгтиан, беседуя с замбийским дипломатом в Пекине, отметил, что КНР с пониманием и поддержкой относится к борьбе с незаконной добычей полезных ископаемых.

Тем не менее, подчеркнул Лин, Замбия не смогла предоставить серьезных доказательств преступления задержанных граждан Китая. Кроме того, среди задержанных была беременная женщина и два больных малярией.

«Китай выражает серьезную озабоченность и решительное несогласие с данным инцидентом», — говорится в обращении Лин.

Напомним, Китай и Замбия связаны тесным экономическим сотрудничеством. Компании КНР инвестировали в разработку полезных ископаемых африканской страны более $1 млрд. Однако сотрудничество осложняется недоверием на низовом уровне, рабочие Замбии обвиняют китайские компании в низкой оплате труда и в других злоупотреблениях. Порой это выливается в акты насилия, так, в 2012 году замбийские рабочие во время ссоры убили китайского руководителя на одной из угольных шахт.