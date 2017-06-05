Берлин, 5 июня, 2017, 07:11 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия Германии впервые за последние четыре недели ненамного улучшила свои показатели, пишет 4 июня Der Merkur.

Diariolasamericas.com Социал-демократическая партия Германии (СДПГ)

По данным социологического опроса, проведённого исследовательской компанией Emnid, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) продолжает отставать от Союза ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социалистический союз), но на несколько процентов приблизилась к показателям своего оппонента.

Разница между ними составила 11%: 38% респондентов проголосовали за Союз ХДС/ХСС, 27% — за СДПГ.

Левая партия снизила свои показатели и заручилась поддержкой 7%, Зеленые также остались на отметке «7%».

Обе партии с периодом начала мая 2017 года незначительно потеряли голоса.

Показатели Свободной партии Германии (СДП) остались неизменными: за нее отдали свой голос 7% респондентов.

У партии «Альтернатива для Германии» также все стабильно: за нее проголосовали 8%.

Как отмечало ИА REGNUM, резкое падение популярности социал-демократов с марта 2017 года эксперты связывают с проигрышем партии на трех земельных выборах: в Сааре, Шлезвиг-Гольштейне и Северном Рейне-Вестфалии.

Выборы в бундестаг пройдут 24 сентября. Чтобы иметь членство в парламенте, партия должна пройти пятипроцентный порог на выборах.