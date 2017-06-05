Москва, 5 июня, 2017, 07:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин стремится уйти от прямого столкновения с Западом в горячем конфликте, осознавая, что договориться с ним уже невозможно, при том что Россия внутри содержит множество противоречий, заявил режиссёр Карен Шахназаров 4 июня в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1», добавив, что ни с Индией, ни с Китаем у нас нет тесных союзнических отношений, которые позволили бы нам опереться на эти страны в ситуации противостояния с Западом.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я наблюдаю линию президента Путина, его встречу с Макроном, выступление на Санкт-Петербургском форуме, у меня ощущение, что он прекрасно отдает себе отчет в том, что, в сущности, в нынешней ситуации с Западом договориться невозможно. И вся его политика, и вся линия, которую он проводит, направлена на то, чтобы уйти от прямого столкновения, уйти от обострения, каким-то образом затянуть…», — заявил режиссер, указывая на постоянно нарастающий градус неприятия Западом России.

По его словам, подобные действия президента позволяют выиграть время для наведения порядка у себя в стране.

«Потому что, в принципе, конечно, Россия сегодня, видимо, способна выдержать, но все равно, надо отдавать себе отчет, что Запад — это колоссальная мощь, и у РФ так много внутренних проблем, что нам как воздух нужно время для того, чтобы выиграть время, для того чтобы построить страну», — развернул свою мысль Шахназаров.

Однако, по мнению режиссера, не стоит ожидать мощной и последовательной поддержки со стороны Индии и Китая, которые, как и Россия, во многом сами внутри раздираемы противоречиями между либерально-прозападными и почвенными группами элиты.

«Кстати, очень важный вопрос вы затронули о взаимоотношениях Индии и Китая. В Китае очень большая часть общества, она также либерально-прозападна, и там такая же борьба идет, как и у нас, но более, может быть, острая, поскольку не надо забывать, что в Китае триста тысяч студентов учатся в США, которые потом возвращаются в Китай, и в Индии то же самое. Это совсем не такие консолидированные общества, как нам представляется, которые готовы пойти на такие объятия с Россией», — отметил он.