Доха, 5 июня, 2017, 06:50 — ИА Регнум. Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и Объединенные Арабские Эмираты заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Соответствующие сообщения появились в СМИ 5 июня со ссылками на официальные заявления властей соответствующих стран.

Иван Юдинцев REGNUM Катар ЦРУ

Как сообщает Reuters, о прекращении с Катаром дипломатических отношений заявили власти Саудовской Аравии. Свои действия правительство страны объяснило «суверенным правом на защиту национальной безопасности от терроризма и экстремизма».

Кроме того, Саудовская Аравия сократила транспортные наземные и воздушные связи с Катаром и призвала к аналогичным действиями все братские страны.

По информации Al Arabiya, дипломатические отношения с Катаром разорвали Объединенные Арабские Эмираты. Власти страны заявили, что у граждан Катара, в том числе дипломатов, есть 14 дней на то, чтобы покинуть территорию Эмиратов.

К бойкотированию Катара присоединились также Египет и Бахрейн.

Кроме того, Арабская коалиция стран, участвующих в вооруженном конфликте на территории Йемена, приостановила участие Катара в составе коалиции.