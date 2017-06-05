Петропавловск-Камчатский, 5 июня, 2017, 06:39 — ИА Регнум. На Камчатке инспекторы Росрыболовства отчитались о пока крупнейшем в этом сезоне изъятии браконьерской рыбы — более 1,5 тонн за два дня. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, основной «улов» пришелся на Усть-Большерецкий район.

Эдуард Мане. Морской пейзаж в Берк. Рыбацкие лодки и Рыбаки 1873

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В частности, в районе реки Плотникова у двоих мужчин забрали девять мешков рыбы, общий вес которых превышал 500 кг. На своем микроавтобусе они пытались скрыться от инспекторов, но были задержаны сотрудниками ГИБДД. Кроме того, на реке Большая задержали лодку, на которой браконьеры перевозили еще 400 кг рыбы. Еще нескольких браконьеров поймали на этой же реке.

«По всем случаям незаконного промысла ведутся административные расследования. Материалы будут переданы в органы МВД для проведения предварительной проверки и принятия решения о возбуждении уголовных дел», — сказали в Росрыболовстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, лососевая путина на Камчатке стартовала 1 июня, но свежую красную рыбу начали продавать на рынках еще в середине мая. Сейчас в продаже появилась и свежекопченная браконьерская нерка.