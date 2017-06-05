Берлин, 5 июня, 2017, 06:46 — ИА Регнум. Бывший президент ФРГ Хорст Кёлер займет пост посланника ООН в Западной Сахаре, пишет Der Spiegel 4 июня.

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74-летний Кёлер занимал пост президента ФРГ с 2004 по 2010 год.

Уже в апреле 2017 года стало известно, что данный пост, скорее всего, займет Кёлер, так как он на протяжении многих лет призывает участников международного сообщества направить свои ресурсы на разрешение конфликтов и проблем в африканских странах.

Его кандидатуру единогласно предложили члены Совета Безопасности ООН, а также наблюдатели.

До Кёлера данный пост около восьми лет занимал дипломат из США Кристофер Росс.

Как сообщало ИА REGNUM, Республика Западная Сахара — Сахарская Арабская Демократическая Республика, расположенная на северо-западе Африки между Алжиром, Марокко и Мавританией, с 2005 года является частично признанным государством, независимость которого утвердили 84 страны.

По договору 1991 года, который остановил затяжную войну между армией Марокко и западно-сахарским «Фронтом Полисарио», стороны должны «уважать границы» и прекратить вооруженные столкновения на территории тогда ещё непризнанной республики.

Тем не менее конфликты в приграничных районах возникают регулярно.