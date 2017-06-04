Петропавловск-Камчатский, 5 июня, 2017, 02:42 — ИА Регнум. В городе Вилючинск на Камчатке медведь перепугал местных жителей, появившись на улицах города. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, косолапый, которому, по словам специалистов, на вид около четырех лет, прогулялся по нескольким улицам, в том числе был и в районе местной школы.

41.mchs.gov.ru Медведь в Вилючинске

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Местные жители на машинах, а также полицейские и охотоведы, смогли отогнать зверя обратно в лес. Помогла им в этом и одна из дворовых собак, которая гнала косолапого по улицам города.

Судя по видео, которые появились в интернете, медведь и сам был напуган. Он бежал не останавливаясь.

«Скорее всего он и сам был не рад, что вышел в город, пытался выйти из него. Следом за ним бежала собака, хотя в обычных для косолапого условиях — в лесу, могла бы уже погибнуть от его лап», — пояснили охотоведы.

Они добавили, что медведь забрел в населенный пункт, наверняка, в поисках пропитания. Его могли привлечь запахи с помойки.

«Пока в лесу и на реках для них мало пропитания, а запахи привлекают их, так как фактически медведи едят почти все», — добавляют специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля в Елизовском районе охотоведы застрелили пятилетнего медведя, который представлял реальную опасность для людей — он пытался пробраться в частное подворье.

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В 2016 году на Камчатке застрелили 60 косолапых, которые представляли угрозу для населения. Хотя, как отмечают специалисты, есть случаи, когда медведи вполне спокойно существуют рядом с жильем человека. Так, в одном из микрорайонов Елизовского района в лесу живет медведица с несколькими медвежатами.

«Она к людям не выходит и своих медвежат к этому приучила. Спокойно все живут», — добавили собеседники агентства.

На Камчатке популяция бурых медведей превышает 20 тыс. особей.