Четверг, 27 Апреля 2017 года
02:28:08 МСК

На Камчатке медведь напал на частное подворье: косолапого застрелили

Происшествия

Охотоведы призывают местных жителей быть предельно осторожными

Петропавловск-Камчатский, 27 апреля 2017, 02:02 — REGNUM  На Камчатке в крупнейшем районе полуострова — Елизовском, охотоведы застрелили первого в этом сезоне медведя, который представлял реальную угрозу для населения. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM охотоведы, это был самец примерно 5 лет, причем ранее неоднократно раненный из огнестрельного оружия.

Читайте также: На Камчатке убили медведя, гнавшегося за женщиной

В среду, 26 апреля, поздно вечером медведя в районе ручья в микрорайоне Ягодный увидел водитель одной из машин. Он попытался на своем транспорте отогнать зверя, но тот пошел в сторону жилых домов, тогда мужчина обратился за помощью к охотоведам.

«Когда приехали, медведь уже ломился на частное подворье, где были домашние животные. На собаку он не реагировал. Все попытки его отогнать не венчались успехом. Поэтому пришлось животное застрелить», — рассказали охотоведы.

Они отметили, что этот медведь уже был неоднократно ранен. На теле нашли следы от прошлогоднего пулевого ранения и свежую рану от «дробовика». Скорее всего, эти травмы и вызывали агрессивное поведение животного.

«Людям сейчас следуют быть предельно осторожными, особенно в лесу. Нельзя отпускать детей гулять на окраину. Сейчас медведи выходят из спячки и могут прийти к населенным пунктам», — отмечают охотоведы.

Читайте также: На Камчатке застрелили медведя-людоеда

По словам специалистов, в 2016 году на Камчатке застрелили 60 косолапых, которые представляли угрозу для населения. Хотя, есть случаи, когда медведи вполне спокойно существуют рядом с жильем человека. Так, в одном из микрорайонов Елизовского района в лесу живет медведица с несколькими медвежатами.

«Она к людям не выходит и своих медвежат к этому приучила. Спокойно все живут», — добавили собеседники агентства.

Как сообщало ИА REGNUM ,на Камчатке в конце марта начали просыпаться медведи. Их следы видели в разных районах края и в Кроноцком заповеднике. По словам специалистов, ничего необычного в этом нет, хотя и отмечается, что на ранее пробуждение повлияла и аномально теплая весна.

«Первое время после выхода из спячки медведи живут за счёт своего жирового запаса, накопленного перед залеганием в берлогу. Весной его остаётся около двух третей, поэтому проснувшись, бурые медведи практически не нуждаются в корме», — отмечают охотоведы.

На Камчатке популяция бурых медведей превышает 20 тыс. особей. Весна — время выхода косолапых из спячки. В населенные пункты их, как правило, привлекает запах отходов.

Читайте ранее в этом сюжете: На Камчатке просыпаются медведи — туристов призывают к осторожности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Столкновения медведей с людьми
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Украина наращивает экспорт своих товаров в Россию. Вот такая «война»
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
27.04.17
Азербайджан и ЕС: о чем задумался Баку
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Майдан головного мозга как комплексное расстройство психики и интеллекта
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
27.04.17
Когда театр не «для души», а о душе
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
27.04.17
Что Польша может предложить Штатам
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
«Реал» (Мадрид) уничтожил «Депортиво» — 2:6
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
27.04.17
Андрей МаленькийФабрика законов: как строится новая Государственная дума — 3
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
27.04.17
Игорь СвиринПоздравляем памперсы с 52-летием и желаем им...
ВашингтонСША REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
27.04.17
«ПСЖ» не оставил шансов «Монако» в 1/2 финала Кубка Франции
ПарижФранция Футбол Спорт
NB!
26.04.17
«Боруссия» (Дортмунд) одолела «Баварию» в шикарном противостоянии
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
26.04.17
Владимир СывороткинОзонгейт: данные можно не подделывать, а просто не замечать
МоскваРоссия Международные соглашения по климату и их последствия Наука
NB!
26.04.17
Автогол Роберта Хута принес «Арсеналу» минимальную победу над «Лестером»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
26.04.17
В комитете Совфеда по обороне назвали гарантию от ядерного удара США
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
NB!
26.04.17
Ирина Медведева, Татьяна ШишоваМодульный человек и его конструкторы
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
26.04.17
«Депопуляция в Русской Арктике угрожает инвестициям в ресурсы и транспорт»
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
26.04.17
«Русские в Калининграде сильнее, быстрее и лучше вооружены»
РимИталия Калининград в окружении Евросоюза Политика
NB!
26.04.17
«Барселона» разгромила «Осасуну» — 7:1
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
26.04.17
Венесуэла: Мадуро распорядился арестовать одного из лидеров оппозиции
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
26.04.17
Андрей РепинНе парад, но шествие: В Нижнем Новгороде продолжается подготовка к 9 мая
Нижний НовгородРоссия День Победы Общество
NB!
26.04.17
Путин обсудил с Миннихановым ситуацию с банками Татарии
КазаньРоссия Банковское дело Экономика
NB!
26.04.17
Румынская паранойя: «Россия — агрессор в информационной войне»
БухарестРумыния Информационная война против России Политика
NB!
26.04.17
Путин попросил Медведева провести воспитательную работу с Мединским
МоскваРоссия Правительство России Политика
ещё главное