На Камчатке медведь напал на частное подворье: косолапого застрелили

Петропавловск-Камчатский, , 02:02 — REGNUM На Камчатке в крупнейшем районе полуострова — Елизовском, охотоведы застрелили первого в этом сезоне медведя, который представлял реальную угрозу для населения. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM охотоведы, это был самец примерно 5 лет, причем ранее неоднократно раненный из огнестрельного оружия.

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В среду, 26 апреля, поздно вечером медведя в районе ручья в микрорайоне Ягодный увидел водитель одной из машин. Он попытался на своем транспорте отогнать зверя, но тот пошел в сторону жилых домов, тогда мужчина обратился за помощью к охотоведам.

«Когда приехали, медведь уже ломился на частное подворье, где были домашние животные. На собаку он не реагировал. Все попытки его отогнать не венчались успехом. Поэтому пришлось животное застрелить», — рассказали охотоведы.

Они отметили, что этот медведь уже был неоднократно ранен. На теле нашли следы от прошлогоднего пулевого ранения и свежую рану от «дробовика». Скорее всего, эти травмы и вызывали агрессивное поведение животного.

«Людям сейчас следуют быть предельно осторожными, особенно в лесу. Нельзя отпускать детей гулять на окраину. Сейчас медведи выходят из спячки и могут прийти к населенным пунктам», — отмечают охотоведы.

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По словам специалистов, в 2016 году на Камчатке застрелили 60 косолапых, которые представляли угрозу для населения. Хотя, есть случаи, когда медведи вполне спокойно существуют рядом с жильем человека. Так, в одном из микрорайонов Елизовского района в лесу живет медведица с несколькими медвежатами.

«Она к людям не выходит и своих медвежат к этому приучила. Спокойно все живут», — добавили собеседники агентства.

Как сообщало ИА REGNUM ,на Камчатке в конце марта начали просыпаться медведи. Их следы видели в разных районах края и в Кроноцком заповеднике. По словам специалистов, ничего необычного в этом нет, хотя и отмечается, что на ранее пробуждение повлияла и аномально теплая весна.

«Первое время после выхода из спячки медведи живут за счёт своего жирового запаса, накопленного перед залеганием в берлогу. Весной его остаётся около двух третей, поэтому проснувшись, бурые медведи практически не нуждаются в корме», — отмечают охотоведы.

На Камчатке популяция бурых медведей превышает 20 тыс. особей. Весна — время выхода косолапых из спячки. В населенные пункты их, как правило, привлекает запах отходов.

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