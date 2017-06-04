Санкт-Петербург, 4 июня, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, выступавший за российский «Ростов», подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом сообщается в воскресенье, 4 июня, на официальном сайте «сине-бело-голубых».

Светлана Бекетова Кристиан Нобоа

"Соглашение с футболистом рассчитано на 3 года, — говорится в сообщении. — В «Зенит» полузащитник переходит в качестве свободного агента».

Отмечается, что «Зенит» приветствует Кристиана в Санкт-Петербурге и «желает побед» в составе российского клуба.

Ранее эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа выступал за казанский «Рубин», московское «Динамо», греческий ПАОК и «Ростов».