Степанакерт, 6 июня, 2017, 06:17 — ИА Регнум. При этом официальные лица Азербайджана как бы не замечают противоречий, все более проявляющихся в их уверениях в следовании Баку принципам, выработанным на международных переговорах. Противоречие в позиции азербайджанских официальных лиц заключается в том, что основной площадкой международных переговоров по нагорно-карабахскому конфликту по-прежнему остается Минская группа ОБСЕ. И всякий, кто в своих высказываниях желает соответствовать международным нормам, обязан сверять свою позицию с мнением этой международной структуры.

Нагорно-Карабахская Республика

Минская группа высказалась за очередность необходимых для продвижения к миру шагов совершенно определенно. Указанные ею действия предполагают усиление корпуса международных наблюдателей, коридор между Нагорным Карабахом и Арменией и, самое главное, референдум жителей НКАО, цель которого — определить государственную принадлежность этой территории на основании мнения людей, там проживающих.

Какую же в таком случае цель преследует официальный Баку, выступая вразрез с мнением Минской Группы ОБСЕ? Читайте подробности в статье: Какие сигналы посылают Алиев и Саргсян друг другу

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