Вашингтон, 6 июня, 2017, 02:54 — ИА Регнум. Так совпало, что пока папа римский Франциск ожидал американскую делегацию во главе с президентом Трампом в Ватикане, делегация сирийских и иракских христиан была принята в Белом доме вице-президентом Майком Пенсом. О том, как была организована и чему посвящена эта встреча, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Syriacpatriarchate.org Слева направо: кардинал Шенборн, патриарх Игнатий Ефрем II, вице-президент Пенс, патриарх Луис Рафаэль Сако, патриарх Игнатий Юсеф III Юнан

Представители христиан Сирии и Ирака обсудили с Пенсом ситуацию на Ближнем Востоке и необходимость сохранения христианского присутствия, для чего необходима продуманная стратегия защиты от экстремистов. По сообщению пресс-службы Сиро-яковитской патриархии, была также затронута тема гонений на христиан в Сирии, Ираке и Ливане. В ходе беседы стороны высоко оценили результаты встречи президента США Дональда Трампа с папой римским Франциском.

Во время своего визита в Ватикан президент Трамп подтвердил важность мира и необходимость защиты религиозных меньшинств в регионе. Судя по сообщениям, приходящим из зоны ближневосточного конфликта, защиту местных христиан возможно организовать только с привлечением какой-либо составляющей антиэкстремистских сил. Подходящей кандидатурой на эту роль иногда называют курдские силы самообороны.

Предполагается, что независимое Курдское государство в случае его образования могло бы интегрировать в себя христианские общины, находящиеся в данный момент в состоянии угрозы со стороны исламистов.

Подробности читайте в статье: Может ли «битва за христиан» сплотить США и Россию

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