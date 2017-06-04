Вашингтон, 4 июня, 2017, 20:58 — ИА Регнум. «Необходимо, чтобы суды вернули нам наши права (на защиту от иностранных экстремистов), отобранные ими. Вето на иммиграцию — это дополнительная мера нашей безопасности!» — добавил он.

Pixabay.com Въезд запрещён

Только после этого, примерно через минуту, американский лидер выложил еще один твит, в котором выразил готовность «оказать любую помощь Великобритании, какая только ей может понадобиться».

Порядок написания реплик показывает, что президента США прежде всего интересует реализация его собственных идей, а общечеловеческие чувства — это уже во вторую очередь.