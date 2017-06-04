Кёльн, Германия, 4 июня, 2017, 18:53 — ИА Регнум. В Германии сошел с рельсов скоростной междугородний поезд. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Об этом сообщают Вести.Ru со ссылкой на местные СМИ.

Sebastian Terfloth Скоростной поезд

Инцидент, в результате которого временно были заблокированы железнодорожные пути, произошел в воскресенье, 4 июня, в городе Кельн в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

«В момент схода с рельсов в поезде находился один машинист, он не пострадал», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ЧП пока неизвестны.