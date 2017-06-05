Москва, 5 июня, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв (ЛДПР) просит мэра Москвы Сергея Собянина а рамках программы реновации жилья предусмотреть строительство спортивных площадок, в том числе для воркаута, передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 июня. Соответствующий депутатский запрос парламентарий направил столичному градоначальнику.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мэр

Несмотря на реализацию государственной программы «Спорт Москвы», рассчитанной на 2012−2016 годы, в течение которых было построено значительное количество спортивных инфраструктурных объектов, парламентарий считает необходимым в рамках реализации программы реновации в городе Москве при определении состава и содержания проектов планировки территории в обязательном порядке предусмотреть строительство спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом с использованием передовых отечественных и зарубежных спортивных технологий, которые обеспечат жителей столицы современными площадками, отвечающими всем требованиям техники безопасности.

«Кроме этого, считаю, что помимо спортивных площадок, адаптированных для занятий традиционно почитаемыми в нашей стране видами спорта, таких как футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, следует рассмотреть возможность создания спортивных площадок, предназначенных для более современных, стремительно развивающихся не только в России, но и за рубежом уличных видов спорта, как воркаут», — говорится в депутатском запросе на имя Собянина.

В процессе реновации «предполагается осуществить качественное благоустройство и озеленение территорий, обустройство необходимыми объектами социальной инфраструктуры», указывает депутат. Кроме того, в сопроводительных документах к законопроекту о сносе пятиэтажек говорится о «качественном улучшении комфортности проживания жителей города», однако, подчеркнул парламентарий, не уточняется, будет ли предусмотрена специальная инфраструктура, предназначенная для занятий спортом.

Депутат уверен, что наличие специально оборудованных спортивных площадок во дворах новых жилищных комплексов будет способствовать пропаганде здорового образа жизни и развитию массового спорта, а также станет одним из факторов качественного улучшения комфортности проживания жителей столицы.

Законопроект о реновации жилья Госдума обсудит во втором чтении 9 июня, парламентские слушания, где простоит обсудить поправки — 6 июня.

В нижнюю палату парламента поступили поправки, как от правительства, так и от депутатов. В частности, предполагается, что в законопроекте будет прописана неограниченность судебной защиты граждан, которые попадают под действие закона. На освобождение помещения собственникам выделят не 60, а 90 дней. Еще одна поправка обеспечит собственникам получение равноценного жилого помещения взамен снесенного. Предлагаемая квартира должна будет быть равнозначной по числу комнат, общей и жилой, но при этом помещение должно быть равноценным. Кроме того, собственники, которые откажутся от натурального возмещения и выберут денежную компенсацию, смогут добавить в рыночную стоимость жилого помещения долю в праве на земельный участок (если он поставлен на кадастровый учет), а также средства, которые были собраны на запланированный, но не совершенный капитальный ремонт.