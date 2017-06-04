Лондон, 4 июня, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Британский лидер отметила, что общество «с чрезмерной толерантностью относится к подобным атакам. Мы не должны делать вид, что ничего не происходит, мы должны взяться, наконец, жестко за эту проблему. Экстремистов на новые преступления вдохновляет их безнаказанность и попытка относиться к ним с проявлением человечности».

U.S. Army Тереза Мэй

По мнению Терезы Мэй, «нет сомнения, что три террористических акта, имевшие место на территории Великобритании за последние три месяца, спровоцированы исламским экстремизмом, идеологией, которая проповедует ненависть, способствует сектантству и направлена на разделение общества».

«Победить исламский экстремизм — одна из самых больших проблем нашего времени. И здесь не обойтись одними только военными мерами на Ближнем Востоке. Требуется взяться за решение этой проблемы всем мировым сообществом, отвлечь исламистов от склонности к насилию и заставить их понять и уважать наши ценности», — резюмировала Мэй.

Появление в речи западного политика таких терминов, как «заставить уважать наши ценности», произнесенных по отношению к мусульманам, говорит о том, что до европейцев все-таки начинает доходить простая мысль: если тебя бьют, нужно, по крайней мере, дать сдачи, а не дожидаться, когда террористу станет стыдно и он покается.