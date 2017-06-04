Мэй: «Мы излишне толерантны в отношении исламистов»
Лондон, 4 июня, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Британский лидер отметила, что общество «с чрезмерной толерантностью относится к подобным атакам. Мы не должны делать вид, что ничего не происходит, мы должны взяться, наконец, жестко за эту проблему. Экстремистов на новые преступления вдохновляет их безнаказанность и попытка относиться к ним с проявлением человечности».
По мнению Терезы Мэй, «нет сомнения, что три террористических акта, имевшие место на территории Великобритании за последние три месяца, спровоцированы исламским экстремизмом, идеологией, которая проповедует ненависть, способствует сектантству и направлена на разделение общества».
«Победить исламский экстремизм — одна из самых больших проблем нашего времени. И здесь не обойтись одними только военными мерами на Ближнем Востоке. Требуется взяться за решение этой проблемы всем мировым сообществом, отвлечь исламистов от склонности к насилию и заставить их понять и уважать наши ценности», — резюмировала Мэй.
Появление в речи западного политика таких терминов, как «заставить уважать наши ценности», произнесенных по отношению к мусульманам, говорит о том, что до европейцев все-таки начинает доходить простая мысль: если тебя бьют, нужно, по крайней мере, дать сдачи, а не дожидаться, когда террористу станет стыдно и он покается.