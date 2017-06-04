Ташкент, 4 июня, 2017, 15:46 — ИА Регнум. В Узбекистане набирает обороты общественный резонанс, вызванный убийством студента ташкентского медицинского колледжа Джасурбека Ибрагимова, совершенное сверстниками погибшего, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Убийство

Возмущение общественности вызвано прежде всего бездействием государственных органов — милиции, медицинского персонала, администрации учебного заведения. В петиции, требующей наказать виновных и размещенной в соцсетях, уже десятки тысяч подписей.

Тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть Ибрагимова, были причинены 17-летнему студенту учащимися медицинского колледжа им. Боровского недалеко от учебного заведения, в рабочее время и на виду у прохожих.

Пострадавший самостоятельно добрался до дома, где позвонил матери и сообщил о том, что он упал дома и «у него не останавливается носовое кровотечение и очень сильно болит живот». Приехавшие в спешном порядке домой родители увидели лежавшего на полу и стонавшего окровавленного сына. В частности, как сообщила мать погибшего, «мы увидели явный след от обуви, в области горла, под челюстью были следы от пальцев». «Когда я побежала в ванную комнату за мокрым полотенцем, от увиденного пришла в ужас, в ванной были остатки сгустков крови, на раковине была кровь и унитаз был разбрызган кровью, так же на полу была кровь и разбросана его одежда, брюки (из плотного джинса) была разорвана на коленях, брюки были пыльные, как будто их валяли по земле и были брызги крови, белая рубашка тоже была в крови», сообщила мать Ибрагимова в соцсетях.

Далее, родители потерпевшего пережили ужас от несовершенства медицинской системы Узбекистана, так как ряд клиник отказались принимать подростка, ссылаясь на различные причины. После двух с половиной часов езды по больницам, подростка приняла городская детская больница. В клинике врачи констатировали, что нанесенные травмы на теле у Джасура, образовались от побоев, совершенных несколькими лицами, врачи обследовали его «в течении двух дней, во время которых ему кололи сильнодействующие обезболивающие препараты, так как у него были сильнейшие боли».

«Однако, состояние моего сына резко ухудшилось, нас направили на MRT, после получения результатов, в сделали рентген, сразу с рентгена срочно, на носилках перенесли в операционный зал», пишет мать. В ходе 5-часовой операции выяснилось, что у Ибрагимова «разрыв двенадцатиперстной кишки, гематомой покрыта вся почка, сильный ушиб поджелудочной железы и другие органы повреждены ушибами, часть ткани брюшной полости были удалены, так как начался перитонит». Также, у молодого человека диагностировали сотрясение мозга и перелом носовой перегородки.

После месячного пребывания клиники, Джасур Ибрагимов скончался в клинике 1 июня от полученных травм. Как выяснилось в ходе предварительного следствия, избившие Ибрагимова также являются студентами упомянутого медицинского колледжа, они неоднократно избивали других учащихся колледжа. По заявлению убитых горем родителей, однако, ни представители учебного заведения, ни милиции — а к слову сказать данный медицинский колледж находится в 50 метрах от ГУВД Ташкента — не принимали должных мер.

Как прокомментировал ситуацию ИА REGNUM эксперт, близкий к системе государственного управления, данный инцидент выявил все язвы современного общества Узбекистана. «У нас все красиво на бумаге. Именно поэтому, чтобы не портить отчетность, умирающего мальчика не принимали клиники, учебное заведение не сообщало о хулиганах, а милиция не заводила дел», подчеркнул эксперт.

По его словам, «низкоинтеллектуальное хулиганье бесчинствует, заводит свои правила, третирует положительных, умных детей, фактически — генофонд страны, однако никто из государственных структур не обращает на это внимание».

«Если и далее, во всех сферах, будут и далее руководствоваться только отчетностью, то такую страну ждет полный упадок», подчеркнул собеседник агентства.