Ташкент, 4 июня, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» и российский «Газпром» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве между двумя компаниями, сообщает 3 июня Газета.уз.

Добыча газа

Документ в рамках Петербургского международного экономического форума-2017 подписали заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель совета управляющих компании «Узбекнефтегаз» Гуломжон Ибрагимов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Документ предусматривает взаимодействие сторон при реализации новых проектов на территории Узбекистана, в частности, в области реконструкции, строительства и эксплуатации объектов газовой инфраструктуры», говорится в публикации.

В частности, стороны совместно будут проводить геологоразведку, добычу, переработку и хранение углеводородов и другое.

Как сообщало ИА REGNUM ранее в марте этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Гапрома Алексей Миллер обсудили перспективные проекты дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества по развитию нефтегазового комплекса Узбекистана, в том числе в рамках принятой Программы по увеличению добычи углеводородов на 2017−2021 годы.

Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в области подготовки и повышения квалификации специалистов.

По официальным данным, сегодня «Газпром» активно участвует в реализации крупных проектов по проведению геологоразведочных работ и освоению перспективных месторождений углеводородов в Узбекистане, а также в сфере экспортных поставок природного газа.

В партнерстве с российской компанией осуществлены масштабные геологоразведочные исследования на Устюрте (Каракалпакия), по итогам которых открыто газоконденсатное месторождение Джел. Совместно разрабатывается месторождение Шахпахты, где к настоящему времени добыто уже более 3,5 миллиарда кубометров газа.