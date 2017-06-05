Москва, 5 июня, 2017, 03:34 — ИА Регнум. Новый российский авиалайнер МС-21 совершил свой первый полет 28 мая 2017 года. Будет ли новый самолет конкурентоспособным, возможен ли коммерческий успех этого детища российского авиапрома? Эти вопросы рассматривает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Denis Fedorko МС-21

Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), предыдущая российская разработка авиалайнера «с нуля», был широко освещаем СМИ, за его судьбой с интересом следят многие. Строго говоря, проект Sukhoi Superjet 100 стоит отнести к разряду пробных. Проданные до настоящего момента 108 бортов не могут считаться в современном мире крупным успехом в области авиастроения. Тем не менее в разработке и воплощении SSJ-100 заключался огромный смысл.

Собрать воедино длинную последовательность от разработчиков до окончательной сборки, испытаний и эксплуатации — это серьезная работа, в возможности провести которую в современной России, несколько подзапустившей гражданское авиастроение, многие сомневались. Тем более важной можно считать вторую попытку отечественной промышленности выйти на рынок со своим авиалайнером.

МС-21 — это самолёт, создаваемый корпорацией «Иркут», относится к классу узкофюзеляжных ближне/среднемагистральных самолётов. Максимальная дальность 6000 км полета и вместимость до 211 мест позволяет предположить сектор рынка, за который предстоит побороться данной модели. А рынок довольно объемный. Только в отечественном сегменте в ближайшие годы могут быть востребованы не менее 800 бортов, что же касается зарубежья, то счет идет на десятки тысяч.

Подробности о перспективах гражданского авиалайнера МС-21 читайте в статье: МС-21 полетел: сможет ли надежда авиастроения России достичь успеха?

Предлагаем вашему вниманию также другие статьи Леонида Нерсисяна, посвященные широкому спектру технических, военно-технических и военно-политических вопросов.