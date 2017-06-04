Москва, 4 июня, 2017, 09:59 — ИА Регнум. «Бьют по стране, чья политика долгое время была наиболее активной в том регионе, где терроризм пустил корни. Политика, которую многие выходцы из него считают враждебной и агрессивной. Заслуживающей возмездия», — отметил он в соцсети.

Flickr upload bot Вестминстерский дворец.

Главной угрозой современному цивилизованному человечеству является терроризм, вдохновлённый идеологически и рекрутировавший в свои ряды огромное количество сторонников, считает сенатор.

«Поставить заслон на его пути, просто перекрыв очередной «пролив Ла Манш», невозможно — попытки спрятаться на «своём острове» от окружающего мира в условиях прозрачности границ и либеральности законов иллюзорны», — констатировал он.

Россия была готова изначально и сохраняет готовность работать вместе с Великобританией и с остальными западными странами против этой общей угрозы, подчеркнул парламентарий.

«Там, у первоисточника, и здесь, в наших странах. Сколько ещё должно случиться трагедий, чтобы у наших потенциальных союзников в противодействии террору наконец-то поменялось сознание? Или, скорее, мировосприятие?» — задает вопрос Косачев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 3 июня неизвестные на фургоне белого цвета на большой скорости резко выехали на тротуар на Лондонском мосту в самом центре британской столицы. Вооруженные охотничьими ножами люди вышли из фургона и стали нападать на прохожих. Аналогичные нападения произошли в районе рынка Боро и района Воксхолл.

По данным британской полиции, во время инцидента на Лондонском мосту погибли шесть человек. В свою очередь британская Национальная служба здравоохранения (NHS) заявляет о 30 пострадавших, которых доставили в пять больниц Лондона.