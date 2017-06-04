Турин, Италия, 4 июня, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате давки в Турине возросло до тысячи человек. Погиб ребёнок. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает агентство ANSA.

Цитата болельщики Ювентуса

Напомним, давка возникла на площади Сан-Карло в Турине, где толпа болельщиков смотрела трансляцию финала Лиги чемпионов УЕФА. Панику спровоцировал взрыв петарды в толпе. Люди начали кричать и толкаться, пытаясь отойти от места взрыва петарды. Крики, что это террористический акт, усилили панику.

По последним данным в давке пострадали почти тысяча человек. Погиб трёхлетний ребенок.

В настоящее время на площади организован «пункт сбора», чтобы помочь людям найти потерянных друзей и родственников.

Полиция уже задержала нескольких мародеров, собиравших брошенные в панике вещи.