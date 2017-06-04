Москва, 4 июня, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Ежегодная специальная телевизионная передача «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится 15 июня. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным

15 июня 2017 года в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1» и «Россия 24», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что традиционная прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт раньше августа.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — ежегодная телепередача, в ходе которой президент, а ранее председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин отвечает на вопросы граждан России. В 2008—2011 годах, когда Путин являлся председателем правительства РФ, программа носила название «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение».

Первая подобная передача вышла в 2001 году.