Лондон, 4 июня, 2017, 08:22 — ИА Регнум. В результате террористического акта в центре Лондона погибли шесть человек. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда.

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Напомним, вечером 3 июня неизвестные на фургоне белого цвета на большой скорости резко выехали на тротуар на Лондонском мосту в самом центре британской столицы. Вооруженные охотничьими ножами люди вышли из фургона и стали нападать на прохожих. Аналогичные нападения произошли в районе рынка Боро и района Воксхолл.

По данным полиции, в результате нападение на Лондонском мосту погибли шесть человек. Пострадавшими в результате двух нападений — на мосту и на рынке Боро — числятся 30 человек. Инцидент в Восхолле с этими нападениями не связан. Произошедшее полиция квалифицирует как террористический акт.

Всех нападавших полиция ликвидировала. На подозреваемых были жилеты, предположительно начиненные взрывчаткой, однако позднее выяснилось, что это муляжи.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт. Начато расследование.