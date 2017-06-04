Турин, Италия, 4 июня, 2017, 07:35 — ИА Регнум. В итальянском городе Турин на площади Сан-Карло возникла давка во время просмотра трансляции финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сегодня, 4 июня, сообщают местные СМИ.

Juventus.com Игроки Ювентус после матча с Реал Мадрид

Во время просмотра финального матча Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Ювентусом» толпа запаниковала из-за взрыва петард, которые устроил неизвестный. Люди начали толкаться, возникла давка.

В результате давки пострадали около 400 болельщиков «Ювентуса». Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Сам финал Лиги чемпионов УЕФА проходил в британском городе Кардифф. «Реал» уверенно победил «Ювентус» со счётом 4:1.

Таким образом, «Реал» в 12-й раз стал обладателем еврокубка, а также первым клубом, который два года подряд выигрывает трофей Лиги чемпионов УЕФА.