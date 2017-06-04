Париж, 4 июня, 2017, 05:32 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о сочувствии французов жителям Великобритании в связи с очередным террористическим актом. Об этом президент заявил 4 июня на своей странице в сети Twitter.

Pablo Tupin-Noriega Эммануэль Макрон

«Пред лицом этой новой трагедии Франция, более, чем когда-либо рядом с Великобританией. Мои мысли с жертвами и их близкими», — написал Макрон.

Ранее британская полиция признала два инцидента, произошедшие в ночь на воскресенье, 4 июня, террористическими актами.

Напомним, на Лондонском мосту через Темзу двигавшийся со скоростью 80 км/ч автомобиль врезался в толпу пешеходов. Несколько человек получили ранения, двое, вероятно, упали в реку. В настоящее время все пострадавшие отправлены в больницу, идет поиск вероятных жертв трагедии на воде.

Позже недалеко от Лондонского моста, на рынке Боро, неизвестные начали атаковать прохожих, нанося им колотые и резаные раны холодным оружием. Прибывшие на место происшествия полицейские преследовали злоумышленников и ликвидировали их.

Ранее свои соболезнования с связи с произошедшим высказал президент США Дональд Трамп.