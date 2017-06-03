Ватикан, 4 июня, 2017, 01:21 — ИА Регнум. «Хотя в комментариях Папы и звучит фраза о том, что пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, плюс Испания и Италия, являются основными изготовителями и поставщиками вооружений на планете, наиболее непоследовательную позицию в борьбе за мир занимают США», — отмечает корреспондент издания в Риме Лорена Пако.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Журналистка напоминает слова понтифика, обращенные к Дональду Трампу во время визита последнего в Ватикан: «Хочу вас видеть орудием мира», произнесенные Папой «через считанные дни после того, как американский президент продал оружия саудитам на 100 миллиардов».

«Пикантность нынешней ситуации, отраженной в папском видео, заключается в том, что Трамп в своем твиттере после посещения Ватикана написал: «Покидаю Ватикан, будучи как никогда решительно настроенным стремиться к миру в нашем мире, — подчеркивает журналистка. — Тем не менее, объемы торговли оружием США растут, мотивированные усилением напряженности в Южно-Китайском море, потенциальной угрозой со стороны России ее соседям и нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке».

Автор подчеркивает, что видеосюжет содержит недвусмысленный намек на то, «кто тут главный Иуда», говорящий о мире, но считающий в соответствии с постулатом Рейгана, что «есть дела поважнее» и действующий по формуле «хочешь мира — готовься к войне».

«Горе тем, кто покупает оружие, чтобы уничтожить человеческое братство. Еще большее горе — тем, кто это оружие производит и продает. Эти люди хотят крови и не хотят братства. Два этих жеста перекликаются с двумя другими из истории Христа, который омывал ноги страждущим, а Иуда продал его за деньги».

«El Vídeo del Papa» — программа ежемесячных видеообращений Папы Римского к миру с акцентами на различные темы.