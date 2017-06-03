Тифарити, 3 июня, 2017, 23:44 — ИА Регнум. Председатель Национальной Ассамблеи Кубы, член Политбюро Коммунистической партии Кубы Эстебан Лазо выступил в поддержку независимости народа Западной Сахары, его права на самоопределение и деоккупацию. Об этом сообщает агентство Sahara Press Service.

Флаг Фронта ПОЛИСАРИО

2 июня на встрече с президентом САДР, генеральным директором Фронта ПОЛИСАРИО Брахимом Гали кубинский политик пообещал создать группу дружбы и солидарности в парламенте, которая в рамках будущей сессии должна взаимодействовать со своими коллегами из Западной Сахары.

В свою очередь Гали выразил «признательность правительству и народу Кубы за солидарность и поддержку в деле защиты прав угнетенных народов на самоопределение и независимость». По словам лидера САДР, «кубинская революция является примером для всех людей, которые жаждут свободы и достоинства».

«Каждый визит на Кубу укрепляет уверенность в неизбежной победе сахарского народа», — отметил Брахим Гали, выступая с докладом о положении дел в Западной Сахаре.

Генсек Фронта ПОЛИСАРИОназвал «отношения Кубы и САДР образцом тесных связей между двумя братскими народами и двумя союзниками».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая Гали провел встречу с кубинским лидером Раулем Кастро. «Главы государств подтвердили свою приверженность делу укрепления исторических связей, сотрудничеству между двумя странами, а также обсудили актуальные международные вопросы», — уточняет Sahara Press Service.