«Реал» одержал разгромную победу над «Ювентусом» в финале ЛЧ
Лондон, 3 июня, 2017, 23:40 — ИА Регнум. 3 июня на стадионе «Миллениум» был разыгран финал Лиги Чемпионов между командами «Ювентус» и «Реал» (Мадрид). Матч завершился со счетом 1:4 в пользу «сливочных».
На 20-й минуте португальский фланговый форвард Криштиану Роналду открыл счет ударом в правый нижний угол после прострела Дани Карвахаля — 0:1.
Через 7 минут форвард сборной Хорватии Марио Манджукич сравнял счет великолепным ударом «ножницами» после скидки Гонсало Игуаина — 1:1.
На 61-й минуте бразильский опорный полузащитник Каземиро вывел «сливочных» вперед мощным ударом с 30-ти метров в правую шестерку — 1:2.
Через 3 минуты Роналду оформил дубль, замкнув прострел Луки Модрича с правого фланга — 1:3.
В конце матча испанский плеймейкер Марко Асенсио довел счет до разгромного после ассиста Марсело — 1:4.
Статистика матча («Ювентус"/"Реал»)
Удары 5/11
Удары в створ 4/5
Владение 48%/52%
Фолы 22/17
Поздравляем подопечных Зинедина Зидана с победой в самом престижном турнире Европы!
Составы на матч:
«Ювентус»: Буффон, КЬеллини, Барцальи, Бонуччи, Пьянич, Хедира, Сандро, Дибала, Алвес, Игуаин, Манджукич.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Роналду, Бензема, Иско.
Главный арбитр матча: Феликс Брих.
Предупреждения: Дибала — 12, Рамос — 31, Карвахаль — 42, Кроос — 53, Пьянич — 66, Сандро — 70, Куадрадо — 72.
Удаления: Куадрадо — 84.
Голы: Роналду 20 — 0:1, Манджукич 27 — 1:1, Каземиро 61 — 1:2, Роналду 64 — 1:3, Асенсио 90 — 1:4.