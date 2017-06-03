Лондон, 3 июня, 2017, 23:40 — ИА Регнум. 3 июня на стадионе «Миллениум» был разыгран финал Лиги Чемпионов между командами «Ювентус» и «Реал» (Мадрид). Матч завершился со счетом 1:4 в пользу «сливочных».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Разгром

На 20-й минуте португальский фланговый форвард Криштиану Роналду открыл счет ударом в правый нижний угол после прострела Дани Карвахаля — 0:1.

Через 7 минут форвард сборной Хорватии Марио Манджукич сравнял счет великолепным ударом «ножницами» после скидки Гонсало Игуаина — 1:1.

На 61-й минуте бразильский опорный полузащитник Каземиро вывел «сливочных» вперед мощным ударом с 30-ти метров в правую шестерку — 1:2.

Через 3 минуты Роналду оформил дубль, замкнув прострел Луки Модрича с правого фланга — 1:3.

В конце матча испанский плеймейкер Марко Асенсио довел счет до разгромного после ассиста Марсело — 1:4.

Статистика матча («Ювентус"/"Реал»)

Удары 5/11

Удары в створ 4/5

Владение 48%/52%

Фолы 22/17

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Составы на матч:

«Ювентус»: Буффон, КЬеллини, Барцальи, Бонуччи, Пьянич, Хедира, Сандро, Дибала, Алвес, Игуаин, Манджукич.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Роналду, Бензема, Иско.

Главный арбитр матча: Феликс Брих.

Предупреждения: Дибала — 12, Рамос — 31, Карвахаль — 42, Кроос — 53, Пьянич — 66, Сандро — 70, Куадрадо — 72.

Удаления: Куадрадо — 84.

Голы: Роналду 20 — 0:1, Манджукич 27 — 1:1, Каземиро 61 — 1:2, Роналду 64 — 1:3, Асенсио 90 — 1:4.