Санкт-Петербург, 3 июня, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Поставки голубого топлива по газопроводу «Северный поток» за период с января по май 2017 года увеличились на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом, как передает РИА «Новости», было объявлено во время встречи между главой компании «Газпром» Алексеем Миллером и членом правления BASF SE, председателем наблюдательного совета Wintershall Holding GmbH Гансом-Ульрихом Энгельсом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Latitude Газопровод «Северный поток»

«Стороны обсудили работу «Северного потока» и отметили рост его загрузки, — говорится в сообщении. — Так, в 2016 г. прокачка по газопроводу на 12% превзошла результат 2015 г. Данные за январь-май 2017 года на 13,5% превысили показатель за первые пять месяцев 2016 года».

«Северный поток» — газопровод между РФ и Германией, проходящий по дну Балтийского моря.

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