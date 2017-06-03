Москва, 3 июня, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Тамбовская область стала самым экологически благополучным регионом страны по итогам весны 2017 года. Об этом, как передает RT, свидетельствует рейтинг общероссийской общественной организации «Зеленый патруль».

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«Согласно данным «Экологического рейтинга субъектов РФ», лучше всего экологическая ситуация складывается в Тамбовской области», — говорится в сообщении.

На втором месте в списке расположилась Республика Алтай, на третьем — Алтайский край. Москва, которая по итогам зимы была пятой, опустилась в рейтинге на два пункта. Санкт-Петербург (8-е место) поднялся на один пункт по сравнению с рейтингом зимы.

В Топ-10 также попали Чувашская Республика (4-е место), Ульяновская область (5-е место), Белгородская область (6-е место), Ростовская область (9-е место) и Курская область (10-е место).

Регионами с самой неблагополучной экологической обстановкой стали Челябинская (85-е место) и Свердловская области (84-е место). В конце рейтинга также находятся Московская и Ленинградские области, они занимают 82-е и 83-е места соответственно.

«Экологический рейтинг субъектов РФ», в котором представлены все 85 субъектов, был составлен на основе анализа состояния атмосферного воздуха, воды, объемов сбросов и выбросов, а также уровня ответственности местных властей, активности общественных организаций и других показателей.