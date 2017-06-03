Санкт-Петербург, 3 июня, 2017, 16:33 — ИА Регнум. В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) 2 июня президент РФ Владимир Путин напомнил о договоренности заняться экономической реабилитацией ДНР и ЛНР и обратил внимание на то, что Украина не только не выполняет Минские договоренности, но и устраивает новые сложности ДЛНР в виде экономической блокады.

Nslnr.su После обстрела

«Вы даже не обращаете внимания на некоторые вещи, или делаете вид, что не замечаете, ну, я не вас лично имею в виду (ведущую пленарной сессии ПМЭФ, сотрудницу телекомпании NBC Мегин Келли), а имею в виду западные средства массовой информации, моих западных коллег, — отметил российский президент. Ну, все говорят о том, что там стреляют, но непонятно кто. Постреляли. Кто стрелял — непонятно. А в результате этого ничего не делается, не отводится тяжелое вооружение с линии соприкосновения. Договорились о том, что нужно заняться экономической реабилитацией этих непризнанных республик, этих территорий. А что на практике происходит? …».

«Радикалы взяли и заблокировали вообще всякое движение людей и товаров. Президент Порошенко предпринял попытку разблокировать — устроил там драку и стрельбу… Так ничего не сделал — через день или через два дня, хотя публично заявил о том, что те, кто это делают, чуть-ли не преступники, их нужно призвать к порядку, когда понял, что не может этого сделать, взял и сам издал указ или декрет о том, что он присоединяется, официально вводит блокаду, но в Минских соглашениях прямо написано, по-моему, пункт восьмой — реабилитацию провести, разблокировать все — нет, официальным решением присоединился к блокаде. Вы чего от нас требуете? Вы чего хотите, чтобы мы исполнили в этом случае? «, — заявил он.

Напомним, что в конце января экс-военные так называемой антитеррористической операции вместе с некоторыми украинскими парламентариями радикального толка начали блокировать железнодорожные пути, ведущие в ДЛНР, чтобы препятствовать торговле и всяким экономическим отношениям с «оккупированными территориями». В свою очередь украинское правительство решило ввести чрезвычайную ситуацию в энергетике с целью экономии ресурсов, поскольку был заблокирован ввоз угля из ДЛНР. В результате часть предприятий Украины вынуждены были приостановить работу.

В ответ ДНР ввела ограничения на ввоз украинских товаров в республику через таможенные пункты пропуска, о чем 22 мая сообщила пресс-служба Совмина ДНР.