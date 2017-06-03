Санкт-Петербург, 3 июня, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил писателя Даниила Гранина государственной премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Даниил Гранин

В указе о награждении Гранина сказано, что президент России рассмотрел предложения Совета при президенте по науке и образованию, а также Совета при президенте по культуре и искусству, после чего постановил: присудить государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2016 года и присвоить почетное звание лауреата государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Герману (Гранину) Даниилу Александровичу, писателю, общественному деятелю.

В церемонии награждения приняли участие деятели культуры и искусства, родственники Гранина, а также губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и помощник президента Андрей Фурсенко.

Премия составляет 5 млн рублей. Ее лауреатом могут стать не только граждане России, но и иностранные подданные.

Напомним, Гранин родился 1 января 1919 года. Он участвовал в Великой Отечественной войне, награждён боевыми орденами. После войны работал над восстановлением энергетического хозяйства Ленинграда.

Печататься Гранин начал с 1949 года. Произведения Гранина вызывали дискуссии в обществе и воспринимались неоднозначно. В частности его документальный биографический роман о Николае Тимофееве-Ресовском, который в 1937 году, опасаясь быть репрессированным, остался работать в Третьем рейхе. По некоторым данным, Тимофеев-Ресовский работал на нацистов, в частности исследовал влияние радиации на людей.