Санкт-Петербург, 3 июня, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Бывший «лучший» министр финансов Российской Федерации, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин прокомментировал влияние западных санкций на экономическую ситуацию в России. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает RT.

Iranreview.org Санкции

Кудрин констатировал, что Россия ощущает влияние западных санкций. Они затрудняют работу финансовых институтов России, в частности Центрального банка.

Кроме того, санкции влияют на «внутреннюю атмосферу» в России, так как бизнес ожидает, когда санкции будут сняты, будут ли они усилены или нет.

«Всё это нервирует рынок и наших западных партнёров», — отметил Кудрин.

По словам Кудрина, наличие западных санкций препятствует созданию в России новых экономических проектов, и не дают расширятся уже существующим.

Кроме того, санкции привели к тому, что инвестиции в российскую экономику идут в меньшем объеме, чем могли бы.

Кудрин выразил мнение, что со временем санкции могут быть сняты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кудрин в 2016 году предлагал снять «геополитическую напряженность» путем уступок Западу по Крыму и Украине. Экс-министр утверждал, что после снятия «геополитической напряженности» (читай — капитуляции) Запад поделится с Россией какими-то технологиями.