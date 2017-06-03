Санкт-Петербург, 3 июня, 2017, 14:06 — ИА Регнум. XXI Петербургский международный экономический форум расширил свою географию и собрал рекордное количество участников. Об этом 3 июня сообщил советник президента РФ Андрей Кобяков, передает корреспондент ИА REGNUM. Форум 2018 года пройдет не в июне, как принято, а в мае — из-за проведения в России Чемпионата мира по футболу.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Андрей Кобяков

По словам Андрея Кобякова, в ПМЭФ в 2017 году приняли участие более 14 тысяч представителей бизнеса, глав международных организаций, официальных лиц и журналистов из более чем 143 стран мира.

«Такого количества участников, с такой обширной географией, форум еще не принимал за всю свою 21-летнюю историю», — сказал Кобяков.

Кроме того, из США в Петербург прибыли 600 человек, заметил Кобяков, и он надеется, что эти «партнеры России» не подвергнутся санкциям со стороны Вашингтона.

В этом году статус страны-гостя форума получили Сербия и Индия, последняя, в частности, заявила о потребностях в модернизации своих вооруженных сил на сумму более 150 млрд долларов. По словам Кобякова, Катар уже заявил о желании стать страной-гостем ПМЭФ в ближайшем будущем.

Количество представителей СМИ также увеличивается с каждым годом, в этот раз на ПМЭФ приехало на 600 журналистов больше, чем в прошлом, их число достигло 3300 человек. Пленарное заседание ПМЭФ-2017 транслировали 83 телеканала, охватывающие всю Европу, страны Африки, всю территорию США через NBC, а также всю Индию и Азиатский регион.

Количество подписанных документов также увеличилось. «По состоянию на 20:00 2 июня, были подписаны 386 инвестиционных соглашений, а также меморандумов и соглашений о намерениях на общую сумму около 2 триллионов рублей», — заявил Андрей Кобяков.

Отметим, что 3 июня на ПМЭФ участники продолжают подписывать различные соглашения. Кобяков особо отметил договор о строительстве в Татарии олефинового комплекса за 10 млрд долларов.

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Помощник президента РФ сообщил, что, согласно поручению Владимира Путина, в следующем году на форуме впервые пройдет и Международная молодежная сессия.

XXII Петербургский международный экономический форум назначен на 24−26 мая 2018 года.

«Выбор более ранней даты связан с проведением в нашей стране Чемпионата мира по футболу. Мы это мероприятие, конечно же, проведем достойно, на соответствующем уровне», — сказал советник президента.