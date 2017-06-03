Санкт-Петербург, 3 июня, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов назвал наиболее востребованную профессию в Российской Федерации. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости сегодня, 3 июня.

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По словам Вуколова, наиболее сложно в настоящее время российским предприятиям находить специалистов в инженерной области.

«На сегодняшний день главная (проблема) все-таки для предприятий — они не могут найти специалиста в инженерной отрасли, не могут найти именно специалиста в сфере производственного блока», — сказал глава Роструда.

Он подчеркнул, что сейчас нужно уделять больше внимания подготовке специалистов в сфере производства.

Примечательно, что в начале апреля 2017 года Министерство труда и социальной защиты РФ заявляло, что самыми востребованными профессиями в 2017 году на рынке стали специалисты высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях.

При этом Министерство образования и науки в свою очередь, сообщало, что снизило количество бюджетных мест на специальности «экономика» и «юриспруденция». У работодателей эти специальности более не востребованы.

Ранее Вуколов заявил, что рынок труда в России стабилизировался.