Санкт-Петербург, 3 июня, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Дело в отношении священника Глеба Грозовского, обвиняемого в сексуальных преступлениях в отношении детей, совершенных в Ленобласти и в Греции, поступило в Приозерский городской суд Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда.

Pravoslavie.ru Священник Глеб Грозовский

Расследование в отношении Грозовского завершено, проинформировало 2 июня Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу. Грозовский обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ).

Максимальная санкция за это преступление — до двадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет.

По версии следствия, летом 2009 года в православном детском лагере на территории Ленинградской области Грозовский совершил в отношении малолетней девочки иные действия сексуального характера. Причем, эти действия, по данным следствия, были совершены с особым цинизмом, а злоумышленник использовал беспомощное, в силу возраста, состояние потерпевшей .

Во втором эпизоде, который инкриминируется Грозовскому, по версии следствия, обвиняемый в июне 2013 года в лагере православного детско-юношеского клуба в Греции также совершил в отношении двух девочек, 2001 и 2004 годов рождения, иные действия сексуального характера.

Осенью 2013 года Глеб Грозовский был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно была избрана мера пресечения в виде ареста. Грозовский скрылся в Израиле, где в 2014 году был помещен под стражу.

Все попытки Грозовского оспорить требования РФ об экстрадиции были отклонены израильским судом. 7 сентября 2016 года Грозовского доставили из Израиля в Москву. 17 сентября его этапировали в Петербург и предъявили обвинение.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Дата рассмотрения уголовного дела Приозерским городским судом пока не назначена.