Ростов-на-Дону, 3 июня, 2017, 11:08 — ИА Регнум. Участие Ростовской области в Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году (ПМЭФ-2017) оказалось более чем удачным. Из города на Неве донская делегация увозит богатый урожай инвестиций. В Агенстве инвестиционного развития региона ИА REGNUM проинформировали, на полях ПМЭФ подписаны соглашения на сумму свыше 13,5 млрд рублей.

ПМЭФ-2017

Пожалуй, одним из главных партнёров Ростовской области стала группа «Агроком», с которой подписан договор о сотрудничестве на сумму 10,5 млрд рублей. В частности, «дочка» компании — «Атлантис-Пак», производящая пластиковую пищевую оболочку, построит новое предприятие. С конвейера будут выходить барьерные плёнки для скоропортящихся продуктов, которые заменят на российском рынке американские аналоги.

Ещё один проект «Агрокома» предполагает перенос колбасного завода «Тавр» из центра Ростова-на-Дону в Южно-Батайский индустриальный парк. При этом предприятие увеличит производственные мощности. Группа компаний также намерена построить на Дону логистический центр, а также создать неподалеку от строящейся к ЧМ-2018 футбольной арены комплекс «Гандбол-Арена». Здесь будут проходить не только гандбольные поединки, но и крупные мероприятия.

Совместными усилиями компании «Платов Групп» и швейцарской T.H.E. Machines Yvonand в Тарасовском районе будет построен завод по выпуску систем капельного орошения. Проект принесёт региону инвестиции в размере 2 млрд рублей. Планируется, что запуск предприятия произойдёт до конца этого года.

Также на Дону появится предприятие по утилизации золошлаковых отходов Новочеркасской ГРЭС. Об этом власти региона договорились с компанией «Техногенные минеральные ресурсы». Объём инвестиций составит 200 млн рублей. Предполагается, что производительность завода будет составлять 20 тыс. тонн отходов в год.

Модернизация предстоит действующему заводу по выпуску керамической плитки. Это следует из соглашения с компанией «Шахтинская керамика». Сегодня предприятие вышло на 14 млн кв. м керамической плитки и 12 млн кв. м керамогранита в год. После вложения инвестиций в размере 894,1 млн рублей производственная мощность вырастет.

Стоит отметить, что реализация всех производственных проектов, по которым пописаны соглашения в городе на Неве, позволит создать в Ростовской области более 2,2 тыс. новых рабочих мест.

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Регион также подписал контракты с компанией Coca-Cola HBC Россия, «Почта Банком». С фабрикой Mars делегация Ростовской области обсудила готовность к «сухому запуску». С октября 2017 года американская компания будет производить корма для домашних питомцев в Аксайском районе.

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Напомним, в октябре 2015 года был заложен символический камень в основании будущего завода. Предприятие расположено в Грушевском сельском поселении. Ожидается, что на первом этапе будут выпускаться влажные корма для животных, преимущественно для котов, на втором этапе развития завод будет производить сухие корма.