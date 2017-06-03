Санкт-Петербург, 3 июня, 2017, 10:50 — ИА Регнум. Глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов заявил, что рынок труда в России стабилизировался. об этом он заявил журналистам сегодня, 3 июня, «на полях» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

(сс) Андрей Субботин Монумент Слава Труду

«Действительно, количество безработных снижается и рынок труда стабилизируется. То есть цифры возвращаются на естественные для себя позиции», — сказал Вуколов.

Он подчеркнул, что кризисные явления на рынке труда сходят на нет.

«У нас сегодня появился такой сервис: мы в России показываем, какое количество квот есть у каждого предприятия для трудоустройства инвалидов. И мы очень надеемся, что эта работа позволит существенно повысить показатели по этой позиции», — сказал глава Роструда.

Вуколов заверил, что в 2017 году Роструд уделит особое внимание вопросу трудоустройства инвалидов.