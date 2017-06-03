Санкт-Петербург, 3 июня, 2017, 08:37 — ИА Регнум. По словам Керна, он был крайне удивлен тем, что модератором дискуссии стала телеведущая американского телеканала NBC Мегин Келли.

Manfred Werner Канцлер Австрии Кристиан Керн

Дело в том, что практически все американские СМИ ведут жесточайшую информационную войну против России. Келли не могла не воспользоваться правом ведущего пленарной сессии, чтобы задать Путину вопросы по актуальной международной проблематике. Собственно, она это и сделала.

Келли в очередной раз протранслировала лживую позицию Запада по тем или иным международным проблемам, в частности, по Сирии, по Украине, по антироссийским санкциям, по ядерной программе КНДР и другим.

Путин в эмоциональной манере ответил ей на все вопросы и в очередной раз продемонстрировал твердую позицию Российской Федерации по каждому из актуальных международных вопросов.

Австрийский канцлер, уже после пленарной сессии, сказал Путину, что стал ещё больше его уважать.

«Я не знал изначально о ведущей, но потом мне сказали, и я еще больше вас за это уважаю, потому что я бы, наверное, на такое не решился», — сказал Керн.