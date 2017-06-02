Москва, 3 июня, 2017, 02:25 — ИА Регнум. Объединённая транспортная карта Москвы и Санкт-Петербурга «Тройка-Подорожник» появилась в продаже со 2 июня. Об этом сообщили ИА REGNUM в столичном департаменте транспорта.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Касса

Как сообщается, единая карта действует на всём общественном транспорте двух крупнейших российских мегаполисов.

В настоящее время в Москве карты можно приобрести на станции метро «Комсомольская», а в Санкт-Петербурге — на станции «Площадь Восстания».

В департаменте обещают, что в течение месяца карты появятся в продаже и на остальных станциях московского и петербургского метро.

Отмечается, что карты «Тройка-Подорожник» в обоих городах технически идентичны и будут отличаться только внешним видом и городом распространения.

Единый функционал объединённых карт включает в себя наличие двух «Кошельков» для проезда на городском пассажирском транспорте общего пользования Москвы и Санкт-Петербурга, а также возможность одновременного хранения билетов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и Московско-тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).