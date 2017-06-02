Санкт-Петербург, 3 июня, 2017, 00:20 — ИА Регнум. На синей ветке метро Санкт-Петербурга 2 июня неизвестные распылили газ в двух поездах, передаёт «Фонтанка».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Петербургский метрополитен

Как сообщили изданию очевидцы, инцидент произошёл после 18.00 в перегоне между станциями «Фрунзенская» и «Московские ворота».

Отмечается, что пассажиров с кашлем и резью в глазах высадили на «Московских воротах». Затем следующий поезд, прибывший с «Фрунзенской», также привёз кашляющих людей.

«Сперва пришлось выйти на платформу, стало полегче. Но затем следующий поезд привёз на станцию новую порцию газа, кашель усилился, и все поспешили выйти на поверхность», — рассказал один из очевидцев.

В пресс-службе подземки подтвердили факт произошедшего. Там отметили, что газ, вероятнее всего, распылили дебоширы, которые сцепились ещё на платформе «Фрунзенской», а потом продолжили выяснять отношения в вагоне.

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