Лиссабон, 2 июня, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Участники конференции по международному праву, организованной Университетом Лиссабона, выступили в поддержку решения Европейского суда по Западной Сахаре от 21 декабря 2016 года. Об этом сообщает Sahara Press Service.

Sadr-russia.ru Западная Сахара

«Любая попытка отменить данное решение является незаконной и аморальной, послужит препятствием для усилий международного сообщества в достижении справедливого и прочного решения по вопросу самоопределения Западной Сахары», — говорится в коллективном обращении.

Напомним, что 21 декабря 2016 года суд Евросоюза постановил, что Западная Сахара является самостоятельной, отдельной от Марокко территорией, на которую не распространяется юрисдикция королевства. То есть Рабат лишается прав на поставки в Западную Европу сельскохозяйственной продукции, которая будет произведена на оккупированных территориях САДР.

31 мая 2017 года с призывом в адрес Брюсселя обратился посол Алжира в Бельгии Амар Белани: «Будущее торговое соглашение между ЕС и Марокко должно строится на основе уважения принципов международного права и решений Европейского суда».