Луганск, 2 июня, 2017, 22:52 — ИА Регнум.

В пятницу, 2 июня, в Луганске перед Домом правительства ЛНР в сквере имени Героев Великой Отечественной войны прошел митинг-реквием, посвященный третьей годовщине авиаудара ВСУ по зданию бывшей Луганской облгосадминистрации.

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В митинге приняли участие представители руководства ЛНР, очевидцы бомбардировки, родные и близкие погибших, а также неравнодушные жители Республики.

Митинг-реквием, посвященный памяти погибших мирных жителей, начался в 14:45. Именно в это время три года назад украинский штурмовик Су-25 нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по зданию бывшей Луганской облгосадминистрации и парку напротив. В результате авианалета тогда погибли 8 человек и более 20 получили ранения. Избежать большего количества жертв помогла счастливая случайность — несколько ракет не разорвались, а увязли в мягком грунте под деревьями парка.

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Умиление» Александр Пономарев отслужил заупокойный молебен по невинно убиенным.

В завершение митинга в небо выпустили белых голубей и воздушные шары, как символ мира и благополучия республики.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий по этому поводу сделал обращение к соотечественникам. Он заявил, что «именно с этой даты Украина, совершившая террористический акт в отношении мирных людей, перестала существовать для жителей Донбасса».

«2 июня 2014 года Украина совершила умышленное убийство, направив начиненный смертоносным оружием военный штурмовик на гражданские объекты, мирное население Луганска. Кассетные неуправляемые снаряды разорвались в центре города, попав в здание государственной администрации, многолюдный сквер Героев Великой Отечественной войны, на территорию детской игровой площадки. В результате ракетного удара погибло 8 луганчан, более 20 человек получили осколочные ранения. Именно с этой даты государство, совершившее открытый террористический акт в отношении граждан своей страны, перестало существовать для жителей Донбасса. Показательная расправа над мирным населением города была направлена на то, чтобы поселить страх и ужас в сердцах не только луганчан, но и всего населения Украины, которое не приняло сам факт государственного переворота 2014», — говорится в заявлении.

Также Плотницкий сказал, что считает «содеянное украинскими властями — актом против человечности», который они совершили в политических целях, для запугивания несогласных с незаконным захватом власти в Киеве в феврале 2014 года.

«Этот акт агрессии против человечности, совершенный в политических целях, один из первых в череде кровавых военных преступлений украинской хунты, не имеет срока давности и никогда не может быть предан забвению. Сегодня, в день памяти по невинно убиенным нашим землякам, мы, скорбя, склоняем голову в молчании. Такие преступления не могут, не должны и не будут оставаться безнаказанными ни на земле, ни на небе», — резюмировал глава ЛНР.